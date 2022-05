Un slow, qui remet les pendules à l’heure : Laura Lee, chanteuse, chantait l’expérience et la vie des femmes…

''Dirty Man'', son premier hit, se classe à la fois dans les charts R&B mais aussi (un fait assez rare) dans les classements pop. Le single est écrit par Bobby Miller (l’homme derrière les succès de Little Milton et du groupe The Dells) et produit par Rick Hall. C’est la face B qui nous intéresse aujourd’hui, une petite pépite appelée ''It’s Mighty Hard'', qui démarre sur une intro à vous donner des frissons, et puis la voix de Laura Lee, incroyable…