Un slalom de 100 mètres pour marquer un essai : l’incroyable action d’un rugbyman anglais

Avez-vous déjà imaginé Usain Bolt marquer un essai au rugby ? Ou Jonathan Sexton courir un 100 mètres supersonique ? Eh bien Henry Arundell, jeune ailier britannique des London Irish, a mixé les deux performances ce week-end en coupe d’Europe, pour marquer un essai d’anthologie face au club français de Toulon.

Jugez plutôt : un ballon récupéré par un équipier en défense, à quelques mètres de la ligne d’en-but, puis cédé à Arundell qui se lance dans un interminable slalom, éliminant pas moins de cinq adversaires sur sa course de 100 mètres, avant d’aplatir le ballon à l’autre bout du terrain. "Il y avait un espace, j’ai foncé, en me disant que je verrais où ça allait me mener" a confié le jeune joueur (19 ans) à nos collègues de Var-Matin.