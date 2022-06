Un site web pour mieux faire connaître le livre belge francophone à l’étranger

La Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé lundi un nouveau site internet destiné à promouvoir le livre belge francophone auprès des professionnels de l’édition étrangers.

Baptisé "Lisez-vous le belge ?", le site, présenté en français ainsi qu’en anglais, ambitionne de servir de boussole redirigeant vers différents sites existants en Belgique.

Les professionnels étrangers y trouveront notamment de l’information sur les maisons d’édition de Wallonie et de Bruxelles ainsi que ses auteurs et autrices, des catalogues, l’agenda des foires internationales où la FWB est présente, des renseignements sur les partenariats et aides possibles, etc.

Le site, qui est géré par Wallonie-Bruxelles Internationale (WBI) en collaboration avec le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, reprend le nom d’une campagne éponyme qui existe depuis 2020 visant à promouvoir chaque automne en Belgique la production littéraire en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Toutes les infos sont à retrouver sur le nouveau site : lisezvouslebelge.be