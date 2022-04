Un site pour faire connaissance avec le Plan de relance de la Belgique, un an après son approbation

Le gouvernement fédéral célèbre ce jeudi le premier anniversaire du Plan de relance de la Belgique. Il y a un an, en avril 2021, l’Union européenne validait ce plan et accordait à la Belgique plusieurs milliards d’euros pour le mettre en œuvre. Ce plan, baptisé "Next Gen Belgium", doit "faciliter la reprise et la résilience" après la pandémie de Covid-19.

Ce jeudi matin, à l’Atomium, le Premier ministre Alexander De Croo et le secretaire d’Etat Thomas Dermine présentent le bilan et les perspectives de ce plan, en présence du commissaire européen Paolo Gentiloni.

Un site internet dédié au Plan de relance est aussi mis en ligne pour permettre à chacun d’appréhender les tenants et aboutissants de ce plan.