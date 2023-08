Un site liégeois pour détailler les options d’accessibilité des jeux vidéo

Avec la météo actuelle, de nombreux jeunes et moins jeunes se sont sans doute amusés avec des jeux vidéo. Mais pour les personnes handicapées, ces jeux ne sont pas toujours accessibles. Alors un habitant de Grâce-Hollogne, passionné par ces jeux, a conçu un site Internet présentant les différentes options d’accessibilité de ceux-ci. Et il sait de quoi il parle car il souffre lui-même d’une des formes les plus graves de myopathie.

Toine Warland a 33 ans. Depuis son plus jeune âge, il est passionné de jeux vidéo et de manga. Et même si des progrès ont été faits par les concepteurs de jeux, il a souvent été confronté au même problème : " Ça commence à évoluer dans le bon sens mais il m’arrivait souvent de voir un jeu qui m’intéressait et, quand je l’avais acheté, de me rendre compte que le jeu n’était pas accessible pour moi parce qu’il n’avait pas les options dont j’ai besoin ", explique-t-il.