Un site de rencontre dévoile les 5 choses à ne pas faire au premier rendez-vous

Un premier rendez-vous, un petit bar tapas, un faux profil… Voici un tuto des trucs à ne pas faire lors d’un premier rendez-vous amoureux si vous désirez revoir la personne.

Le site de rencontre "Meetic" a réalisé une enquête auprès de ses utilisateurs pour leur demander les cinq faux pas à éviter lors du premier rendez-vous. Livia vous dévoile les différents points d’attention dans Le 8/9 continue.

1. Mentir sur sa personnalité

Soyez vous-même ! Cela concerne non seulement vos photos de profil, mais surtout votre personnalité. 84% des personnes interrogées expliquent qu’il s’agit d’un véritable motif de déception et de retrait.

2. Consulter son smartphone

Rangez votre téléphone ! Le consulter trop souvent lors d'un rendez-vous montre un manque d’intérêt envers la personne.

3. Parler de son ex

C’est LE sujet de conversation jugé le plus agaçant. Cela donne l’impression que vous n’êtes pas prêt à passer à autre chose.

4. La vantardise

9 personnes sur 10 sont rebutées par la vantardise. A vous de trouver un juste milieu pour montrer le meilleur de vous-même sans paraître arrogant.

5. Ne pas afficher son intérêt

Avant, pendant et après le rendez-vous, montrez que vous vous intéressez à l’autre, restez à l’écoute et gardez le contact. Ne laissez pas passer trop de temps avant de recontacter la personne si vous souhaitez la revoir.

Le petit conseil de Livia : ne postez pas de photo avec une autre fille ou un autre garçon sur les réseaux sociaux après la rencontre ! Livia vous raconte sa mésaventure dans l'extrait ci-dessus.

Retrouvez plus de chroniques et d’invités dans Le 8/9 et Le 8/9 continue tout l’été de 8 heures à 11 heures sur VivaCité et La Une.