Rhino rééditera également l'album éponyme de 1984 de Christine McVie et In the Meantime le 3 novembre. In the Meantime sortira pour la première fois en vinyle, avec un nouveau mixage réalisé par son neveu Dan Perfect, qui a collaboré à l'album original.

"Lorsque ma tante Christine McVie est décédée de manière inattendue l'année dernière, des projets étaient déjà en cours pour la réédition de cet album solo, qui est peut-être son projet le plus personnel et le plus intime", a déclaré Dan Perfect dans un communiqué de presse.

Il poursuit : "Chris et moi travaillions depuis un certain temps sur le remixage des pistes originales en Dolby Atmos, et Chris était enthousiasmée et intriguée par ce processus, qui apportait une vie nouvelle et contemporaine aux chansons... J'aurais vraiment souhaité qu'elle puisse vivre pour voir cette réédition, car elle en aurait été ravie."