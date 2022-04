Un single de Pink Floyd pour l’Ukraine à écouter maintenant

Cette chanson, intitulée "Oh, The Red Viburnum In The Meadow" est une protest song écrite pendant la Première Guerre Mondiale et a été utilisée partout dans le monde le mois dernier pour protester contre l’invasion en Ukraine. Pink Floyd a choisi d’emprunter les dernières paroles de cette chanson pour leur titre, "Hey, Hey, Rise up and rejoice".

David Gilmour, dont la belle fille est Ukrainienne, a expliqué : "Comme tant d’autres, nous avons ressenti la fureur et la frustration de cet acte ignoble d’un pays démocratique indépendant et pacifique envahi et assassiné par l’une des principales puissances mondiales."

Il explique comment il a fait la connaissance d’Andriy et de son groupe Boombox : "En 2015, je jouais au Koko à Londres en soutien au Belarus Free Theatre dont les membres avaient été emprisonnés. Pussy Riot et le groupe ukrainien Boombox étaient aussi à l’affiche. Ces derniers devaient jouer leur propre concert mais leur chanteur, Andriy, n’avait pu arriver à temps en raison de problèmes de passeports. Et donc, le reste du groupe a joué avec moi. On a interprété "Wish You Were Here" pour Andriy ce soir-là. Et récemment, j’ai appris qu’il avait abandonné sa tournée américaine avec Boombox pour retourner en Ukraine rejoindre la Défense. J’ai ensuite vu cette vidéo incroyable sur Instagram, où il est dans ce square à Kiev avec cette belle église au dôme doré en fond et où il chante dans une ville silencieuse sans trafic à cause de la guerre. Ce moment puissant m’a donné envie d’y ajouter de la musique."

Alors qu’il composait la musique de cette chanson, David Gilmour a réussi à prendre contact avec Andriy depuis son lit d’hôpital à Kiev. Ce dernier était en convalescence après avoir été blessé par des éclats de mortier : "Je lui ai joué une partie du morceau au téléphone et il m’a donné sa permission. J’espère que nous ferons quelque chose ensemble en personne à l’avenir."

Il ajoute : "J’espère que ce titre sera largement plébiscité. Nous souhaitons lever des fonds pour des organisations humanitaires et remonter le moral des gens. Nous voulons afficher notre support à l’Ukraine et dans ce sens, prouver que la plus grande partie du monde pense que c’est une énorme erreur de la part d’une super-puissance que d’envahir ainsi ce pays indépendant et démocratique qu’est devenu l’Ukraine."

La vidéo qui sera proposée cette nuit à minuit a été réalisée par Mat Whitecross et filmée le jour même de l’enregistrement. David Gilmour précise : "Nous avons enregistré le titre et filmé la vidéo dans la grange où nous avons proposé nos livestreams Von Trapped Family pendant le confinement. C’est aussi au même endroit que nous avons enregistré les "Barn Jams" avec Rick Wright en 2007. Janina Pedan a organisé tout cela en un jour et nous avions Andriy qui chantait sur un écran pendant que nous jouions. Nous avions tous notre chanteur, sans qu’il soit toutefois présent physiquement avec nous."

Sur la pochette du single, on peut voir la fleur nationale de l’Ukraine, le tournesol, réalisé par l’artiste cubain Yosan Leon. Il s’agit d’une référence directe à la femme qui a été vue dans le monde entier donnant des graines de tournesol aux soldats russes et leur disant de les porter dans leurs poches pour qu’à leur mort, les tournesols poussent.