Un singe tué par un gorille à Pairi Daiza : "Ces deux espèces ont l’habitude de vivre ensemble"

Fito, un singe Mangabey, a été mortellement mordu par Navibu, un gorille, dans un enclos à Pairi Daiza. Tim Bouts, le responsable des soigneurs, a regretté cette fin malheureuse.

La vie n'est pas toujours paisible et harmonieuse à Pairi Daiza... Si le parc peut se réjouir des nombreuses naissances et de ses programmes de préservation des espèces, certains malheurs gâchent parfois les heureuses nouvelles. Ce 9 avril, les visiteurs ont assistés impuissants à une violente dispute entre un gorille et un singe Mangabey noir.

"Fito faisait semblant d’attaquer Navibu pour le provoquer. L’incident a eu lieu entre l’enclos intérieur et extérieur. En voulant se défendre, le gorille a attaqué et mordu le mâle Mangabey" a raconté Tim Bouts, directeur zoologique et responsable des soigneurs de Pairi Daiza, à nos confrères de RTL Info. Les soigneurs sont arrivés trop tard sur les lieux du drame. Fito a succombé à ses blessures.