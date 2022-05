Un Singe en hiver, 60 ans d’ivresse

De quoi ça parle ? Nous sommes en juin 1944, en plein bombardement ennemi de la côte normande. Dans leur petit hôtel situé à Tigreville, Albert et sa femme Suzanne, les patrons de l’établissement, ont l’impression que leur dernière heure a sonné. Désespéré, Albert promet à sa femme d’arrêter de boire s’ils s’en sortent vivants ! Et c’est ce qui arrive. Sains et saufs, la guerre se termine et voilà Albert refusant la moindre goutte d’alcool. Des années plus tard, Gabriel débarque à Tigreville pour récupérer sa fille. Le jeune homme est complètement paumé. Il vient de se faire larguer par sa fiancée alors il boit. Il boit pour oublier, il boit pour voyager et rejoindre Madrid (où se trouve sa fiancée), il boit et joue aux toréadors (mauvaise idée). Et dans cette soûlographie, il est rejoint par Albert… qui boit à nouveau pour retrouver le goût de boire !