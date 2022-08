Un simple diurétique pourrait révolutionner le traitement de l’insuffisance cardiaque

C’est une étude clinique très attendue financée par les pouvoirs publics (le KCE, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé). Elle est présentée en primeur au Congrès européen annuel de cardiologie de Barcelone, ce samedi 27 août. ADVOR, c’est son nom (Acetazolamide in Decompesated heart failure with Volume OveRload) est également publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine. Elle pourrait améliorer considérablement la vie des patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

Un diurétique ancien bon marché

Ce nouveau traitement consiste à administrer aux patients une combinaison de médicaments diurétiques existants très bon marché et qui ne sont plus sous brevet. Il s’agit de l’acétazolamide : ce médicament très ancien n’est quasiment plus utilisé actuellement, sauf pour traiter le glaucome (une maladie des yeux) et le mal des montagnes.

L’équipe du Professeur Mullens, de la clinique Oost-Limburg de Genk, dans le Limbourg, a dirigé cette étude, associant 29 hôpitaux belges. Elle a inclus 519 patients dans deux groupes : la moitié a été traitée avec un diurétique classique (appelé diurétique de l’anse), combiné à un placebo, tandis que l’autre moitié a reçu un diurétique classique combiné à l’acétazolamide. Résultats : les patients qui ont reçu la combinaison des deux diurétiques avaient 46% de chances supplémentaires d’avoir éliminé l’excès de liquide accumulé dans les tissus, en raison de leur insuffisance cardiaque.

"C’est vraiment une étape très importante", explique le Professeur Wilfried Mullens, cardiologue à la Ziekenhuis Oost-Limburg et professeur à l’Université de Hasselt. "Le médicament que nous avons testé est très bon marché, car il n’est plus protégé par un brevet. Il est sûr, facile à administrer et donc très efficace. L’avenir, c’est donc de mettre ceci en œuvre. Donc, que les médecins partout dans le monde suivent cette piste pour les millions de personnes qui chaque jour dans le monde sont confrontées à cette maladie".

Léon Melotte, 81 ans, fait partie des patients enrôlés dans le groupe traité avec l’acétazolamide : arrivé à l’hôpital très essoufflé et avec les pieds gonflés, il souffrait d’insuffisance cardiaque. Le traitement lui a permis de perdre 4 kilos de liquide accumulé dans les tissus. "Aujourd’hui, je me sens bien", dit-il. "Je n’arrive pas à croire ce qui a changé. Et je suis à nouveau libre." Le patient a également changé son mode de vie et ses habitudes alimentaires, en optant pour un régime sans sel.

Quand la pompe est défaillante

Dans l'insuffisance cardiaque, qui touche plus de 200.000 Belges, le cœur n’est plus capable de pomper assez de sang vers les organes et les tissus. La conséquence est que du liquide s’accumule notamment dans les poumons. Dans le langage courant, on dit parfois que le patient "a de l’eau dans les poumons". Cette accumulation provoque un essoufflement extrême, qui nécessite souvent une hospitalisation. Du liquide s’accumule également dans les jambes, et les pieds gonflent. Le risque de décès prématuré est élevé.

Jusqu’ici, le traitement classique consistait à administrer un certain type de diurétique qu’on appelle "diurétique de l’anse" en perfusion intraveineuse. L’efficacité de ce traitement laissait cependant à désirer, et le risque de ré-hospitalisation ou de décès pouvait atteindre 60% dans les premiers mois.

Une petite révolution

L’étude a le mérite supplémentaire d’avoir été mobilisée et financée par les pouvoirs publics, et d’avoir été réalisée en réseau, en concertation entre différents hôpitaux du pays, tant du Nord que du Sud. La supervision a été réalisée par la Clinical Trial Unit du Ziekenhuis Oost-Limburg à Genk, avec le soutien du Limburg Clinical Research Center (LRCR).

"Il est très difficile de faire financer une telle étude par les entreprises", explique Katrien Tartaglia, responsable des études cliniques à la Ziekenhuis Oost-Limburg. "Heureusement, il existe le KCE qui finance chaque année de tels projets. Des projets pragmatiques qui n’intéressent pas du tout l’industrie, car c’est un produit qui n’est pas breveté. C’est très bon marché. Nous sommes donc très heureux. La recherche est très importante pour les patients, mais aussi pour nous, en tant que petite unité de contrôle. Que nous puissions montrer ce que nous pouvons faire et que même un tout petit hôpital peut mener des études de cette envergure."

En quoi cette étude est-elle révolutionnaire ? Elle pourrait permettre, pour la première fois depuis des décennies, d’améliorer la qualité de vie de très nombreux patients souffrant d’insuffisance cardiaque.