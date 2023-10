"C’est un roman, et je pense que ce qui est intéressant de raconter dans le roman, c’est aussi les aspérités des relations humaines. Et la forme du huis clos va venir exacerber les tensions, va venir chercher ce qu’il y a de plus dur chez ces personnages.

Ce qui est intéressant, c’est que sous la couche de superficialité, qui pourrait être très mondaine et cadrée, ils vont peu à peu aller chercher la couche plus intime de ce qu’il y a en eux et de ce qu’ils projettent dans les relations humaines, que ce soit dans les relations de couple, de maternité, dans les choix de vie professionnels".

