"Un silence si bruyant" : le témoignage bouleversant d’Emmanuelle Béart sur l’inceste qu’elle a subi enfant

Il faut dire que les victimes d’inceste peinent encore à se faire entendre, lorsqu’elles prennent la décision de témoigner. Dans une société encore fortement imprégnée de la culture du viol, les violences qu’elles subissent restent bien souvent cachées, voire banalisées. Et pour celles et ceux qui souhaitent lancer des poursuites judiciaires à l’encontre de leur agresseur, la route est longue avant que leur préjudice ne soit officiellement reconnu.

Un état de fait difficile à admettre pour ces personnes qui ont été abusées par un membre de leur famille, compte tenu des conséquences dévastatrices que peut avoir l’inceste sur la santé mentale. Outre un profond manque d’estime de soi, les victimes sont par exemple nombreuses à rencontrer des problèmes liés à leur rapport au corps et à leur sexualité. "Je me suis longtemps demandé pourquoi j’avais choisi de faire ce métier, et de le faire de cette façon-là, en mettant le corps très en avant et en le sexualisant", rapporte à ce sujet l’actrice, qui estime pour sa part en être venue à "croire qu’elle ne pouvait être aimée que pour son corps". Un sentiment partagé par plusieurs des victimes interrogées au cours du film.

