Un signe mondialement connu est (presque) né à Saint-Gilles

Le 28 septembre 1940, la BBC met à disposition du gouvernement belge en exil ses installations pour maintenir le contact avec la Belgique. “Ici Radio-Belgique" est née et Victor de Laveleye s’en voit confier la direction.

Durant quatre années, il va assurer la diffusion d’une émission d’un quart d’heure à 20h15, relatant et commentant les dernières nouvelles de la guerre à l’attention des Belges. Ces émissions sont restées célèbres à plus d’un titre car elles apportaient réconfort et espoir à une population occupée par les Allemands. Aux côtés de Victor de Laveleye, on retrouve Jan Moedwil, speaker néerlandophone. Les jours pairs étaient réservés aux diffusions en français et les impairs aux diffusions en néerlandais.

Nous sommes le mardi 14 janvier 1941 et Victor de Laveleye va avoir une idée de génie !

Au cours de son émission du soir, il lance un défi aux auditeurs :

J’ai autre chose encore à vous proposer ce soir. Vous en ferez ce que vous en voudrez. Ecoutez ! […] Il faut que tous les patriotes de Belgique aient un signe de ralliement, qu’ils multiplient ce signe autour d’eux, qu’en le voyant inscrit partout, ils sachent qu’ils sont une multitude. Et que l’occupant, lui aussi, en voyant ce signe, toujours le même, se répéter indéfiniment, comprenne qu’il est entouré, cerné, par une foule immense de citoyens belges qui attendent impatiemment son premier fléchissement, guettent sa première défaillance. […] Je vous propose, comme signe de ralliement, la lettre V. Pourquoi ? Parce que V, c’est la première lettre de Victoire en français et de Vrijheid (Liberté) en flamand. Deux choses qui vont ensemble, la Victoire qui vous rendra la Liberté, la victoire de nos grands amis anglais. Et victoire, en anglais, se dit Victory.

Ce signe de la victoire, symbole patriotique de la lutte anti nazie, va connaître un très grand retentissement en Europe occupée, retentissement qui rapidement revient aux oreilles des services d’informations britanniques. En juin 1941, un anglais, le ‘colonel Britton’ (pseudonyme de D.E. Ritchie) a l’idée de reprendre le rythme de la lettre V en morse : trois sons courts et un son plus long (ti-ti-ti-ta).

Son avantage : il correspond précisément aux premières notes de la Symphonie nº 5 de Beethoven ! La BBC va l’associer au générique de lancement des émissions de radio destinées à l’Europe occupée. De nombreux articles vont s’ensuivre dans la presse britannique et Churchill lui-même va s’approprier le signe et contribuer à sa popularisation.

Grace à Victor de Laveleye, le ‘V’ de la Victoire, sera devenu le symbole du ralliement autour d’un combat à gagner … celui de la ‘liberté morale inséparable de la dignité humaine’.

Retrouvez l’épisode des Ambassadeurs en télé consacré à la commune de Saint-Gilles sur Auvio.