Un Si Grand Soleil : votre nouvelle série quotidienne qui remplacera Plus belle la vie, bientôt sur Tipik

À vos agendas ! Dès le lundi 5 décembre, Tipik vous embarque pour Montpellier ! Un Si Grand Soleil sera votre nouveau rendez-vous quotidien. Il remplacera Plus belle la vie du lundi au vendredi en après-midi. Les épisodes seront aussi disponibles sur Auvio. La série est portée par un casting francophone bien connu avec notamment une actrice belge ! A quoi devez-vous vous attendre ? On vous explique tout !

Direction 200 kilomètres à l’ouest de Marseille. Vous êtes invité.e.s à voyager au coeur de Montpellier. Un Si Grand Soleil est un mélange de polar, de comédie et de drame familial. Le feuilleton se distingue par sa mise en scène soignée et un décor à couper le souffle. C’est l’histoire des familles Bastide, Estrela, Berville, Alami, Levy et Real qui évoluent dans l’intensité du présent. Vous aurez le plaisir de vibrer au rythme des intrigues policières, des joies, des tracas personnels des personnages et... bien sûr, des rebondissements amoureux et amicaux en tous genres. Au programme également : des secrets aux lourdes conséquences et des alliances très suspectes.