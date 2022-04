Un show Xbox et Bethesda annoncé pour le 12 juin

La firme de Redmond dévoilera des titres des Xbox Game Studios, de Bethesda et de plusieurs créateurs partenaires du monde entier, le 12 juin prochain.

“Le Xbox & Bethesda Games Showcase délivrera de nombreuses informations sur les jeux qui sortiront bientôt dans l’écosystème Xbox, ainsi que sur ceux rejoignant prochainement le catalogue du Game Pass, sur console comme sur PC”, explique Microsoft.

De quoi en savoir plus sur les futurs jeux qui attendent les propriétaires d’une Xbox Series X/S, alors que le salon E3 a été récemment annulé. La présentation sera à sauivre en direct le dimanche 12 juin à 19h, heure belge, sur YouTube et Twitch.

Rappellons que lors du showcase de 2021, Microsoft avait dévoilé le jeu Redfall, la date de sortie de Starfield, des images de Forza Horizon 5 et plusieurs nouveautés concernant le Game Pass. Il ne s’agit donc pas d’une petite présentation mais bel et bien d’un évenement qui devrait couvrir les six prochains mois de l’année et dévoiler une petie de ce qui attendra les joueurs en 2023.