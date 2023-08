Un seul verre d'alcool par jour pourrait bien se révéler néfaste pour la santé.

Les études scientifiques concernant les bienfaits ou méfaits de l'alcool pour la santé se suivent sans jamais se ressembler. La dernière en date nous apprend qu'un seul verre d'alcool au quotidien peut faire grimper la tension artérielle et donc se révéler néfaste pour la santé cardiovasculaire et ce, même chez les personnes ne souffrant pas d'hypertension.

Pas plus de deux verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Telles sont les recommandations, ou tout du moins les repères de consommation d'alcool pour réduire les risques sur la santé. Et pourtant, 24% des Français dépassent ces repères d'après les résultats du Baromètre de Santé publique France 2019. Des chiffres à prendre en compte alors qu'une nouvelle étude internationale révèle qu'une seule et unique boisson alcoolisée par jour peut nuire à la santé cardiovasculaire en faisant grimper la pression artérielle.