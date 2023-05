Un seul tir et un bus parqué : José Mourinho ressort les vieilles recettes pour emmener la Roma en finale

Son air satisfait, cachant une effusion de joie derrière un sourire appuyé, ferait presque penser que le Special One a vieilli. Qu’il n’est plus l’homme capable de courir cinquante mètres pour célébrer une victoire par une glissade sur les genoux devant une tribune incandescente. Mais pour la deuxième saison consécutive, José Mourinho emmène l’AS Rome en finale d’une compétition européenne. Après la Conference League, remportée pour sa première édition l’année dernière, voici l’Europa League. Plus sage peut-être, pas moins efficace, c’est sûr. Après deux Ligue des champions (2004, 2010), deux Europa League (2003, 2017) et une Conference League (2022), il est à nonante minutes d’un sixième trophée européen. Intraitable, le Mou a remporté les cinq finales qu’il a disputées. Voilà le FC Séville, lui aussi rompu à l’exercice des moments d’histoire, prévenu.