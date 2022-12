Un seul absent de marque : la sélection des Red Lions pour la coupe du monde de hockey est tombée

Interrogé par Christophe Reculez, l’inoxydable Florent Van Aubel s’est évidemment réjoui de disputer ce nouveau grand tournoi avec la sélection : "Une fois que la sélection est tombée, ça apporte une certaine sérénité dans le groupe. Les joueurs peuvent commencer à se concentrer sur certaines connexions entre eux et ainsi arrêter de se battre pour une sélection. Même si certains joueurs étaient sûrs de leur sélection, ça amène quand même une certaine pression. Ce n’est pas facile d’intégrer cette équipe. Mais c’est que du positif pour l’equipe. On est ensemble depuis 10-15 ans, on se connaît bien. C’est une équipe qui a de l’expérience. Pour rentrer dans le groupe, il faut être un "talent de génération" (sic) comme des De Sloover, Wegnez. Quand tu vois des Thibeau Stockbroeckx ou Maxime Van Oost, dans d’autres équipes, ils auraient leur place. Mais bon, ils sont déjà tellement heureux d’accompagner le groupe en Inde. Et statistiquement, il y a souvent des blessures en Inde, donc je leur ai dit de se tenir prêts."

Même ressenti pour Arthur Van Doren : "Le groupe est toujours très proche mais au moment où la sélection tombe, c’est là que tu te dis "ok, c’est avec ce noyau-là qu’on va y aller". Ce n’est pas simple pour les jeunes de s’intégrer mais il y a pas mal de jeunes qui montent en puissance et qui sont proches d’une sélection. C’est comme ça dans tous les sports, laissons-leur un peu de temps. Le groupe a toujours la même ambition, indépendamment de l’âge. Les plus âgés sont toujours à leur top et ils se sentent poussés par les jeunes. Le groupe est toujours performant, la sélection a donc été difficile. On est prêts."