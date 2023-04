Un service d’accueil unique en Belgique pour les personnes atteintes d’autisme

Chaque année depuis 2008, la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme est observée le 2 avril par les États membres de l’Onu. En Belgique francophone, il existe quatre centres de référence sur l’autisme et, spécificité unique dans le pays, un service d’accueil personnalisé pour les patients.

Deux de ces centres se trouvent en Wallonie (le Centre de Ressources Autisme du CHU de Liège – CRAL – et le Service universitaire spécialisé pour personnes avec Autisme de Mons – Susa) et deux à Bruxelles, aux cliniques universitaires Saint-Luc et à l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola.

Mais un des défis auxquels sont confrontées les personnes autistes réside dans le fait qu’elles présentent souvent des comorbidités, ce qui suppose un suivi multidisciplinaire. C’est pourquoi un accueil spécifique et unique en Belgique est organisé au sein du service Welcome, sur le site Citadelle du CHR de Liège, en collaboration avec le CRAL et la Fondation Susa.