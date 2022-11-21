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Ukraine - Україна

Гуманітарний вантаж для України | Un semi-remorque de matériel humanitaire pour l’Ukraine

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il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

33 тонни матеріалу з Бельгії найближчими днями буде доставлено до кількох великих міст України. Це результат ініціативи кількох бельгійських асоціацій на користь українського населення.

Близько двадцяти людей, серед яких українці та волонтери, зібралися в п'ятницю в Ерве поблизу Льєжа, щоб допомогти завантажити гуманітарну вантажівку, що прямує до України.

“Convoi de la Solidarité Belgique” та асоціація “Solidarité Ukraine Namur” збирали різні пожертви, в тому числі від некомерційної організації “Les Enfants de Tchernobyl”, яка незабаром припинить свою діяльність.

"Ми спробували об’єднати асоціації Намюра та Льєжа, і нам вдалося зробити напівпричіп, який забитий. Мета – повернутися в Україну, поїхати в Оуман і відправити обладнання в три головні міста – Одесу, Миколаїв і Кривий Ріг", – пояснив один з організаторів Джонатан Нуічі.

Напівпричіп був повністю заповнений у п'ятницю вдень 33 тоннами різного матеріалу. "Є ліки, дрібне хірургічне обладнання, швейні нитки, перев’язувальні матеріали та бинти. Також у нас є продукти харчування, засоби гігієни для жінок і дітей, теплий зимовий одяг і генератори", – додав він.

За останні тижні пожертви зменшилися, але потреби все ще є. "Попит населення є, тому дуже важливо продовжувати. Ми спробуємо зосередитися на фінансових пожертвах, щоб купувати їжу на місці, щоб зменшити наш вплив на навколишнє середовище", – підсумував Джонатан Нуічі, який цієї середи вирушить в Україну.

© Tous droits réservés

33 tonnes de matériel en provenance de Belgique seront livrées dans le prochains jours dans plusieurs grandes villes en Ukraine. C’est le résultat de l’initiative de plusieurs associations belges au profit de la population ukrainienne.

Une vingtaine de personnes, dont des Ukrainiens et des bénévoles, se sont réunies vendredi à Herve, près de Liège, pour aider au chargement d'un camion humanitaire en direction de l'Ukraine.  

Le Un semi-remorque de matériel humanitaire pour l’Ukraine" et l'association "Solidarité Ukraine Namur" ont récolté différents dons, dont celui de l'ASBL "Les Enfants de Tchernobyl", qui va prochainement cesser ses activités.

"On a essayé de rassembler les associations namuroises et liégeoises et on a réussi à faire un semi-remorque qui est plein à craquer. L'objectif est de rentrer en Ukraine, d'aller à Ouman et de dispatcher le matériel dans les trois grandes villes principales que sont Odessa, Mykolaïv et Kryvyi Rih", a expliqué un des organisateurs, Jonathan Nouichi.

Le semi-remorque a été complètement rempli vendredi après-midi avec 33 tonnes de différents types de matériel. "Il y a des médicaments, du petit matériel de chirurgie, du fil à coudre, des pansements et des bandages. On a aussi de la nourriture, du matériel d'hygiène pour les femmes et les enfants, des vêtements chauds pour l'hiver et des groupes électrogènes", a-t-il ajouté.

Les dons ont baissé ces dernières semaines, mais les besoins sont toujours présents. "Il y a une demande de la part de la population, donc c'est très important de continuer. On va essayer de se focaliser sur des dons financiers afin d'acheter des vivres sur place pour diminuer notre impact environnemental", a conclu Jonathan Nouichi, qui se rendra en Ukraine ce mercredi.

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