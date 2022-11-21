Гуманітарний вантаж для України | Un semi-remorque de matériel humanitaire pour l’Ukraine

33 тонни матеріалу з Бельгії найближчими днями буде доставлено до кількох великих міст України. Це результат ініціативи кількох бельгійських асоціацій на користь українського населення.

Близько двадцяти людей, серед яких українці та волонтери, зібралися в п'ятницю в Ерве поблизу Льєжа, щоб допомогти завантажити гуманітарну вантажівку, що прямує до України.

“Convoi de la Solidarité Belgique” та асоціація “Solidarité Ukraine Namur” збирали різні пожертви, в тому числі від некомерційної організації “Les Enfants de Tchernobyl”, яка незабаром припинить свою діяльність.

"Ми спробували об’єднати асоціації Намюра та Льєжа, і нам вдалося зробити напівпричіп, який забитий. Мета – повернутися в Україну, поїхати в Оуман і відправити обладнання в три головні міста – Одесу, Миколаїв і Кривий Ріг", – пояснив один з організаторів Джонатан Нуічі.

Напівпричіп був повністю заповнений у п'ятницю вдень 33 тоннами різного матеріалу. "Є ліки, дрібне хірургічне обладнання, швейні нитки, перев’язувальні матеріали та бинти. Також у нас є продукти харчування, засоби гігієни для жінок і дітей, теплий зимовий одяг і генератори", – додав він.

За останні тижні пожертви зменшилися, але потреби все ще є. "Попит населення є, тому дуже важливо продовжувати. Ми спробуємо зосередитися на фінансових пожертвах, щоб купувати їжу на місці, щоб зменшити наш вплив на навколишнє середовище", – підсумував Джонатан Нуічі, який цієї середи вирушить в Україну.