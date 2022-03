Un second entrepôt Amazon à New York autorisé à voter sur un syndicat

Les employés de l'entrepôt JFK8 situé dans le quartier de Staten Island, tout près de l'entrepôt LDJ5, doivent voter en personne du 25 au 30 mars pour la création ou non d'un syndicat sur le site.

Plus au sud, dans l'Alabama, un vote par correspondance est parallèlement en cours auprès des employés de l'entrepôt de Bessemer. Ils ont l'occasion de revoter après l'échec d'une première tentative l'an dernier, le NLRB ayant estimé qu'Amazon avait enfreint les règles.

Plusieurs groupes d'employés sont parvenus ces derniers mois à convaincre leurs collègues de rejoindre une organisation pour les représenter.

Après la création en décembre d'un syndicat dans deux cafés Starbucks à Buffalo dans le nord de l'Etat de New York, une première dans des établissements directement gérés par le groupe aux Etats-Unis, un troisième café s'est syndiqué fin février dans l'Arizona et des dossiers ont été déposés dans plus de 100 autres établissements.