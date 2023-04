Un sèche-mains défectueux a provoqué l’évacuation de la gare de Bruxelles-Central et la suspension du trafic pendant une heure

C’est un sèche-mains qui a provoqué le branle-le bas de combat ce matin à la gare de Bruxelles-Central. L’appareil a pris feu, dégageant des fumées. Ces fumées, non identifiées dans un premier temps, ont provoqué l’évacuation de la gare et la suspension du trafic.

Le trafic a pu reprendre peu après 8 heures, après l’inspection des pompiers.

Les voyageurs ont pu revenir dans la gare après l’intervention des pompiers. Des retards sont quand même à prévoir vu les perturbations en pleine heure de pointe. Les trains ont été interrompus entre la Gare du Nord et la Gare du Midi, les passagers étant invités à se rabattre sur le métro. Aucun train n’a circulé entre 6h55 et 8h25.

Tous les trains étaient en gare au moment où la fumée a été repérée, dans un des tunnels reliant les gares Central et Midi. Ils ont été évacués et plus aucun convoi ne pouvait entrer dans Bruxelles. Certains trains étaient même arrêtés avant la capitale (Braine-l’Alleud notamment).