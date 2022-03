Un scout tétraplégique après un jeu lors d’un camp à Rochefort : le chef scout poursuivi pour non-assistance à personne en danger

Un chef scout devant le tribunal correctionnel de Dinant. Ce chef est poursuivi pour coups et blessures involontaires et pour non-assistance à personne en danger. Les faits se sont passés le 23 juillet 2020 lors d’un camp à Rochefort. Ce jour-là un jeune scout de 14 ans est devenu tétraplégique. Il s’est brisé la 6e cervicale en plongeant dans un ruisseau lors d’un jeu.

Un défi lancé par le chef scout : faire un concours de plat dans un ruisseau dont le niveau d’eau était d’environ 40 cm. Pour gagner les points, les scouts devaient sauter d’un petit ponton distant de 40 cm du niveau de l’eau. Lors de sauts précédents, des scouts s’étaient déjà blessés aux genoux, à la hanche ou encore au menton… Certains avaient émis des réticences, le chef leur avait demandé d’arrêter," de faire les chochottes". Après son saut, la victime, elle, ne bougeait plus. C’est un autre scout qui lui a sorti la tête hors de l’eau. Selon les témoins, le chef est lui resté sur sa chaise et ne se serait levé que tardivement pour prendre en charge la victime. Aujourd’hui l’adolescent est complètement paralysé.

Le parquet de Namur estime que le chef avait l’opportunité d’éviter l’accident. Des scouts s’étaient plaints et le jeu n’était pas du tout dans la philosophie scout. Il a eu aussi la volonté de ne pas agir, dit le parquet puisqu’il a mis du temps à réagir. Le chef scout poursuivi reconnaît les coups et blessures involontaires mais pas la non-assistance à personne en danger. S’il a tardé à réagir c’est parce qu’il a cru d’abord à une blague. Le parquet de Namur a requis une peine de travail de 80 à 100 heures Du côté de la défense, on demande une suspension du prononcé. Le jugement est attendu le 28 avril.