Un scooter à hydrogène made in France attendu en 2023.

Pragma Industries est spécialisé dans la conception et la production de piles à hydrogène compactes. Cette entreprise s'est déjà distinguée en commercialisant un vélo à assistance électrique alimenté par une pile à combustible doté d'une autonomie de conduite entre 130 et 150 kilomètres et pouvant se recharger en moins de deux minutes. Son expertise devrait par ailleurs aider d'autres constructeurs à sortir à leur tour des vélos de ce type.

Avec Mob-ion et Stor-H, fabricant de cartouches de stockages, le but est d'adapter cette technologie aux scooters électriques et de développer une déclinaison hydrogène de l'AM1.

Cette association devrait prochainement donner naissance à un engin particulièrement innovant et "propre".

Deux versions de scooters à hydrogène sont d'ores et déjà à l'étude, des modèles équivalents à des 50 cc et 125 cc. La taille de la batterie sera à chaque fois maximisée afin de lui garantir la durée de vie la plus longue possible.

Pour rappel, le scooter Mob-ion AM1, lancé en 2021, dispose, selon les versions, d'une autonomie allant de 40 à près de 200 km. Toutes ses pièces détachées mécaniques et électroniques sont éco-conçues dans un objectif de réparabilité, de reconditionnement et de recyclage : si le client souhaite le retourner, avec ses batteries, à la fin de sa garantie contractuelle de 4 ans, il lui est restitué 15% du prix d'achat. Les scooters récupérés seront quant à eux démantelés et un maximum de composants sera réutilisé dans la fabrication de nouveaux véhicules.