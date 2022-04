Un Sault dans l'inconnu

Pour comprendre la métamorphose de Sault, il convient de jeter une oreille attentive au dernier album de Little Simz. Produit par Inflo, "Sometimes I Might Be Introvert" se distingue du tout-venant hip-hop à la faveur d'arrangements luxuriants. Gorgées de chorales monumentales, soulignées de cuivres et de cordes majestueuses, les chansons de ce disque enferment, en substance, les origines du pied de nez orchestré par Sault sur son sixième essai. Loin des explorations soul-funk, Sault libère des chœurs dans un nouveau champ d'expérimentation. Quelque part entre les B.O. imaginées par des compositeurs comme John Williams ("E.T. l'extra-terrestre", "Indiana Jones", "Jurassic Park") ou Hans Zimmer ("Dune", "The Dark Knight Rises"), "Air" souffle un vent de fraîcheur sur la pop moderne et repousse, un peu plus encore, les frontières d'un monde à part. Ambitieux, ce grand saut dans l'inconnu est, assurément, le début d'une nouvelle histoire.