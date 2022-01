Un satellite Starlink s’est désintégré au-dessus du Maroc

Un objet s’est désintégré au-dessus du Maroc, de l’Espagne et de la France. Si beaucoup ont cru que c’était une météorite, c’est en fait un satellite Starlink.

Ce satellite a été mis en orbite il y a un an, le 24 janvier 2021 en même temps que 145 autres, avec pour mission de fournir internet à l’Espagne.

Faisant 260 kg, le satellite est rentré dans l’atmosphère à une vitesse de 27.000 km/h au-dessus du Maroc et a continué sa descente vers l’Espagne et proche de la frontière avec la France. Il s'est désintégré petit à petit lors de sa descente et les restes sont finalement tombés dans la mer de Biscaye, au nord de Bilbao.