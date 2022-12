Un satellite franco-américain a décollé pour traquer les mouvements de l’eau sur Terre

Lacs, rivières, et océans : ce nouveau satellite, qui évoluera à 890 kilomètres d’altitude, doit permettre d’observer en direct le cycle de l’eau à l’échelle mondiale. Soit les échanges entre ces immenses réservoirs que sont les océans, et l’eau s’écoulant sur Terre, via l’atmosphère.

Alors qu’il n’était jusqu’ici possible d’observer que quelques milliers de lacs depuis l’espace, SWOT pourra lui en voir des millions - ceux à partir de seulement 250 mètres de côté.

Le satellite pourra également voir quasiment toutes les rivières de plus de 100 mètres de large, ainsi que le volume d’eau s’y écoulant.

Dans les océans, il sera possible de détecter des courants et tourbillons jusqu’ici invisibles. Et sur les côtes, d’observer les changements provoqués par la montée des eaux.