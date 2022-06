Un samedi torride : quatre provinces placées en avertissement orange par l’IRM

C’est aujourd’hui la journée la plus chaude de la semaine. Avec des températures à 8h du matin qui sont déjà aux alentours des 20°. Vers 11h du matin, on attend de 26 à 29°C mais c’est cette après-midi qu’il fera le plus chaud avec 32° sur les hauteurs, 34° à Gand et à Tournai, 35° pour Liège, Namur et Bruxelles, 36° du côté d’Hasselt. Il n’y a qu’à la mer qu’il fera un respirable avec 25° et le vent du large qui viendra rafraîchir l’atmosphère. Pour la couleur du ciel : juste quelques voiles nuageux en altitude qui seront purement décoratifs.

Une journée torride où des records de chaleur pourraient bien être battus, 4 provinces ont été placées en avertissement orange aux fortes chaleurs. Il s’agit des provinces de Liège, Namur, Luxembourg et Limboug. Les autres provinces sont quant à elles en avertissement jaune.

Des valeurs extrêmes. Éprouvantes, aussi, pour le corps humain. Pensez donc à boire régulièrement, à vous habiller légèrement et à vous protéger de la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. N’oubliez pas non plus de manger léger.