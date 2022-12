Un samedi gris et froid

Ce matin, le ciel est encore et toujours bien gris en toutes régions et l’ambiance est même brumeuse sur les Fagnes. Il fait froid avec quelques faibles gelées dans l’Est avec -2 sur les Hautes fagnes, 0° sur le sillon Sambre et Meuse et pas plus de 1 ou 2 degrés partout ailleurs sous une bise de nord-est sensible.