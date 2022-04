Un samedi froid et humide avant un dimanche plus sec

Ce matin

Le temps sera encore légèrement instable avec un peu de pluie-neige surtout près de la côte.

Les températures varient entre 0 et -3° sur la moitié Sud du pays et entre 0 et 4° sur la moitié Nord. Sur la route, il faudra être plus prudent sur la partie sud du pays où il pourrait y avoir des chaussées glissantes.

Après-midi, le ciel sera encore bien gris. On pourra encore avoir quelques flocons sur le sud-est du pays alors qu’il y aura des éclaircies au littoral. Les maxima seront encore froids : entre 1 et 4-5 degrés sur le sud et entre 5 et 8° sur la moitié nord. Le vent sera de secteur nord-est.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel va se dégager progressivement : nous aurons des gelées marquées avec entre -4° à Virton et entre -3 et -5° ailleurs avec des pointes à -6 ou -7° localement). Des températures très froides pour la saison avec ces gelées généralisées. Par contre, les conditions sur la route ne devrait pas être dangereuse car le sol sera sec.

Dimanche matin, nous profiterons d’un temps ensoleillé. Les nuages réapparaitront l’après-midi. Quelques averses seront possibles en direction du littoral. Les températures seront encore bien fraiches : entre 3° à Botrange et 8° à Bruxelles.

La semaine prochaine

Les conditions seront assez perturbées avec des pluies fréquentes successives durant toute la semaine. Un temps venteux mais avec des températures progressivement en hausse.