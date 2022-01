Un samedi bien gris en perspective

À partir de lundi, une nouvelle masse d’air arrive chez nous, il s’agira d’air frais et instable poussé par un vent de nord-ouest assez fort à fort. On attend des rafales de 70 à 90 km/h et de fréquentes averses sous forme de giboulées pour lundi. Le ciel restera changeant, on alternera éclaircies, passages nuageux menaçants et averses de pluie en plaine et grésil, neige fondante et pluie froide sur les reliefs. Les maxima ne dépasseront pas 3 à 7°C et la sensation de fraîcheur sera accentuée par le vent.

Mardi, une zone de pluie devrait traverser le pays, donnant au passage quelques flocons sur les hauteurs ardennaises.