Un samedi au sec et un dimanche à moitié pluvieux

Ce matin, les températures oscilleront entre 0° dans les cuvettes et 8° au littoral et entre 2° et 5° sur les autres régions. Aujourd’hui, le ciel sera voilé partout et davantage au littoral. L’impression sera donc lumineuse. Le temps sera en partie ensoleillé cet après-midi. Les températures cet après-midi seront de 10° en moyenne. Il fera un peu plus frais au sud en raison des grisailles. Le vent sera faible de secteur sud. En fin d’après-midi, le ciel va se couvrir à partir de l’ouest.

On attend les premières pluies en fin de nuit prochaine du coté de littoral. Les averses sont attendues sur le nord et le centre, et sur toute la moitié nord-ouest (régions d’Ostende, Mons, Tournai, Gand, Bruxelles, Anvers). Le temps restera donc généralement sec sur la partie sud-est. Le vent soufflera modérément de secteur sud.

Ciel couvert pour ce dimanche toute la journée avec des températures maximales situées entre 5 et 9°.

Lundi s’annonce gris avec éventuellement quelques faibles averses en journée mais un temps majoritairement sec.

Il n’y aura pas de grosse dégradation attendue cette semaine. On se dirige vers des températures de plus en plus fraîches pour début décembre. Le programme pour ces mardi et mercredi : nuages bas, temps sec et peu d’éclaircies. Les temp vont baisser en milieu de semaine entre 2 et 4° pour les maxima.