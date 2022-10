Un samedi agréable avant un dimanche orageux

La matinée s’annonce plutôt claire et agréable. On peut avoir quelques bancs de nuages bas sur le relief ardennais mais cela devrait se dissiper dans le courant de la matinée. Ailleurs l’ambiance sera lumineuse. Dans le courant de l’après-midi, les champs nuageux se feront plus denses ce qui n’empêchera pas le soleil de faire encore de belles apparitions. Sous un passage nuageux plus épais, on pourrait avoir une petite ondée à la côte où sur le Sud de la province de Namur. On restera dans la douceur avec de températures qui vont de nouveau atteindre 15 à 16° sur les hauteurs, 17° à la mer et 18 à 19° sur les autres régions.