Ярмарок вакансій у порту Антверпена | Un salon de l’emploi au port d’Anvers

Цими вихідними в порту Антверпена буде організовано ярмарок вакансій, щоб знайти кандидатів на митницю. Бельгійська держава справді терміново шукає понад 100 осіб на різні посади. Федеральний уряд також інвестує 70 мільйонів євро в нове обладнання для митників протягом наступних кількох років.

Головна мета цього залучення — краще контролювати контейнери, а отже, і наркотики, які можуть проходити через них. Проте є й інші вакансії. У п’ятницю відбудеться онлайн-вступний захід до курсу, який замовили деякі співробітники митниці, а наступного дня – фізичний захід у порту Антверпена. Реєстрація обов'язкова.

Бельгійська держава бажає, перш за все, популяризувати велику кількість вакансій і пояснити учасникам завдання митної та акцизної служби. Буде кілька стендів, де номіновані кандидати зможуть відкрити для себе різні функції бельгійської митниці. Для багатьох посад не потрібні досвід чи ступінь. З іншого боку, для виконання функцій, які вимагають носіння вогнепальної зброї, потрібен диплом, а також підготовка зі стрільби та медичне, психологічне обстеження та перевірка безпеки.