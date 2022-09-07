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Ярмарок вакансій у порту Антверпена | Un salon de l’emploi au port d’Anvers

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Цими вихідними в порту Антверпена буде організовано ярмарок вакансій, щоб знайти кандидатів на митницю. Бельгійська держава справді терміново шукає понад 100 осіб на різні посади. Федеральний уряд також інвестує 70 мільйонів євро в нове обладнання для митників протягом наступних кількох років.

Головна мета цього залучення — краще контролювати контейнери, а отже, і наркотики, які можуть проходити через них. Проте є й інші вакансії. У п’ятницю відбудеться онлайн-вступний захід до курсу, який замовили деякі співробітники митниці, а наступного дня – фізичний захід у порту Антверпена. Реєстрація обов'язкова.

Бельгійська держава бажає, перш за все, популяризувати велику кількість вакансій і пояснити учасникам завдання митної та акцизної служби. Буде кілька стендів, де номіновані кандидати зможуть відкрити для себе різні функції бельгійської митниці. Для багатьох посад не потрібні досвід чи ступінь. З іншого боку, для виконання функцій, які вимагають носіння вогнепальної зброї, потрібен диплом, а також підготовка зі стрільби та медичне, психологічне обстеження та перевірка безпеки.

 

Un salon de l’emploi au port d’Anvers

Un salon de l'emploi sera organisé ce week-end au port d'Anvers afin de dénicher des candidats douaniers. L’état belge recherche en effet d'urgence plus de 100 personnes pour différents postes. Le gouvernement fédéral va en outre investir 70 millions d'euros dans de nouveaux équipements pour les douaniers au cours des prochaines années.

L'objectif principal de ce recrutement est d'avoir un meilleur contrôle des conteneurs et donc de la drogue qui peut y transiter. Il y a cependant également d'autres postes à pourvoir.   Un événement d'introduction en ligne, au cours duquel certains collaborateurs des douanes prendront la parole, aura lieu vendredi, suivi, le lendemain, d'un événement physique au port d'Anvers. L'inscription y est obligatoire. L’état belge souhaite surtout promouvoir le grand nombre de postes vacants et expliquer aux participants les tâches de l'administration Douanes et Accises. Il y aura plusieurs stands où les candidats intéressés pourront découvrir les différentes fonctions de la douane belge.   Aucune expérience ni aucun diplôme ne sont requis pour de nombreux postes. Par contre, pour les fonctions prévoyant le port d'une arme à feu, un diplôme est requis, de même qu'une formation au tir et un examen médical, psychologique et de sécurité.

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