Un salon de coiffure itinérant à 22 ans ? Voici la "Nana mobile" de Nadège

Bien que la mise en place de la caravane ne prenne pas plus de dix minutes, le matériel doit être installé à chaque fois et Nadège veut prendre progressivement possession de son second salon comme elle l’expliquait à une équipe de Canal Zoom venu à sa rencontre.

Et Nadège ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle souhaite tester les services proposés par elle et sa "Nana mobile" dans de nombreux endroits comme des maisons de repos.