Un safari lodge respectueux des animaux en Afrique du Sud : ce rêve réalisé par un ancien banquier belge

Découvrir tous les animaux qui l’entourent en étant potentiellement une proie, tous sens en éveil, c'est aussi l'ambition d'un tel safari. "Loin du cliché du 4X4 qui parcourt la savane, j’ai (aussi) fait un safari à pied, c’était magique !" relate le journaliste.

"J’ai pu en apprendre beaucoup sur la faune et la flore et même grâce à mon guide, je me suis intéressé aux étoiles, au système solaire" témoigne, avec enthousiasme, François Mazure.

De plus en plus de safaris, précise-t-il, conjuguent visite des grands animaux sauvages emblématiques d’Afrique du Sud et respect de la planète et de ses habitants.