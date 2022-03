Un sacré pépite trouvée dans "Affaire conclue"

Incroyable! Une œuvre authentique de Bernard Buffet et Jean Cocteau vendue dans Affaire conclue.

Antonio est un grand fan de l’émission, il ne loupe jamais un épisode. Il est venu vendre un objet qu’Affaire conclue n’a encore jamais vu : une œuvre intitulée " La voix humaine ". Cet ouvrage reprend à l’origine le texte de la pièce de théâtre de Jean Cocteau, poète et dramaturge français.

En 1950, Bernard Buffet, très connu pour ses peintures impressionnistes, lui propose de collaborer. Celui-ci réalise alors les illustrations de l’œuvre. Ensuite, c’est Pierre Bergé qui s’occupe de la production et il exige que cette œuvre soit publiée en 150 exemplaires maximum.

Pour réaliser ces magnifiques dessins, Bernard Buffet a utilisé la technique de la pointe sèche. Comme son nom l’indique, on crée le dessin avec une pointe que l’on gratte et cisèle dans une plaque de métal. Le dessin une fois terminé, on trempe la plaque dans l’encre et on peut directement l’utiliser comme " impression ". Lors de leur réalisation, Cocteau et Buffet décident de détruire les plaques sur lesquelles étaient gravés les différents dessins. Ainsi, personne ne peut reproduire leurs œuvres et c’est ce qui fait la valeur de cet ouvrage.

En salle des ventes, les enchères démarrent sur les chapeaux de roues, avec un prix de départ à 500 euros. Le vendeur est assailli par les propositions d’enchère : 600, 800, 1000, 1500. Très rapidement, les acheteurs atteignent l’estimation de 2500€. Caroline Margeridon explique qu’ils n’ont encore jamais eu ce type d’ouvrage dans l’émission. Cette création originale s’envole pour la superbe somme de 3550€. Finalement, c’est encore un prix modeste puisque Damien Tison, l’acquéreur du magnifique coffret, pourra facilement le revendre pour 15.00€, c’est du moins ce qu’il prétend ! Quant à Antonio, il est très satisfait de sa vente et d’avoir participé à l’émission qu’il regarde tous les jours.