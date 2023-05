C'est historique : au bout du suspense, Luca Brecel est champion du monde de snooker

Luca Brecel est champion du monde de snooker ! En position favorable avant la dernière session de sa finale face à Mark Selby (10-15), le Belge a terminé le travail ce lundi soir (15-18) au bout du suspense. Chahuté pendant de longs moments par son adversaire, Brecel a trouvé les ressources nécessaires pour empocher les trois dernières frames qui lui manquaient et écrire l’histoire du billard. Un Belge au sommet mondial du snooker : héroîque, historique !

20 heures pile. Luca Brecel revient en conquérant sur la scène du "Crucible Theatre." Son après-midi a été légendaire, il est en tête et n’est plus qu’à 2 frames du titre mondial. Il ne veut pas paniquer, céder au stress. La première frame donne le ton et donne presque l’impression que la pression n’a aucun impact sur lui. Il l’empoche, vire encore davantage en tête et se rapproche du titre (10-16).

Mais la suite est plus compliquée. Impuissant jusque-là, Selby, réagit pour revenir à 11-16. Ne jamais abandonner, c’est sa marque de fabrique et il en fait, une nouvelle fois, étalage. La 28e frame confirme que Brecel flanche. Largement en tête, il tente quelques coups trop risqués et permet à son adverser de renverser la frame. 12-16, puis 13-16 quelques minutes plus tard. La tension monte.