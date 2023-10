L’autre évènement cocasse ou irrespectueux de la soirée, c’est le crachat d’Antonio Sanabria en direction de Lionel Messi. L’attaquant du Torino s’est défendu de l’intention de ce geste envers la Pulga. Selon lui, l’angle de la caméra rapproche l’Argentin or qu’il était en réalité bien plus loin. De son côté, le joueur de l’Inter Miami a tenu à calmer la situation. "Je ne sais pas qui est ce type et je ne veux pas en faire toute une histoire, sinon il sera partout et deviendra un nom connu de tous."