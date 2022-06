Un sac Hermès vendu à plus de 150.000 euros en seconde main

La très convoitée pièce de maroquinerie, qui fêtera ses 40 printemps en 2024, s'arrache aujourd'hui à prix d'or, et pas seulement dans les salles de vente aux enchères où elle atteint des sommes à six chiffres. Vestiaire Collective explique que le prix moyen d'un sac Hermès a augmenté de 15% en 2022 par rapport à l'année dernière; ce qui n'empêche pas les clients de mettre la main à la poche. D'après la plateforme de seconde main, les recherches pour les sacs Birkin ont augmenté en moyenne de 20% par rapport à l'année dernière, et les ventes ont atteint un pic en janvier 2022 avec une augmentation de 40% en comparaison avec l'année précédente.

"Les sacs à main intemporels ou classiques constituent un investissement sûr car ils ne se démodent jamais et ne perdent pas de leur valeur."

"Ce n'est pas la première fois que Vestiaire Collective vend un Hermès extrêmement rare, ce qui témoigne de la confiance des clients et de la qualité du service d'authentification offert par la plateforme", explique Sophie Hersan, directrice de la mode et cofondatrice de la plateforme.

La rareté est effectivement l'une des raisons pour lesquelles la seconde main se révèle être la solution idéale pour celles et ceux qui rêvent d'un modèle unique - ou presque, tout comme les services d'authentification qui garantissent de ne pas se retrouver avec une contrefaçon. Si en boutiques, un Birkin classique est vendu à moins de 10.000 euros, les prix grimpent à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des modèles spécifiques sur des plateformes d'occasion de luxe comme Collector Square et Vestiaire Collective, témoignant de l'engouement croissant pour l'iconique sac, passé en quelques années d'accessoire rare et précieux à véritable placement.