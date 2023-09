Un Russe condamné pour avoir fourni du matériel militaire aux Américains

Un Russe a été condamné vendredi à 12 ans et demi de prison pour trahison pour avoir transféré du matériel militaire, notamment des composants de missiles sol-air vers les Etats-Unis, selon les agences russes.

Sergueï Kabanov a été reconnu coupable de "haute trahison" au profit des Etats-Unis par un tribunal de Tver, ville située au nord-ouest de Moscou, d'après Interfax. Il est accusé d'avoir "organisé une filière de contrebande" pour envoyer des "produits utilisés dans la fabrication de missiles de l'armée russe" sur instruction des services secrets américains, ont précisé les services de sécurité russes (FSB), cités par les agences. Il s'agissait de composants de "systèmes de missiles sol-air et d'armes radar russes", selon la même source. Ce matériel aurait été transféré, via la Lettonie, à une entreprise américaine, Victory Procurement Services, "contrôlée par le ministère américain de la Défense", selon le FSB. Le canal a été "éliminé", a affirmé le FSB. Sergueï Kabanov doit purger sa peine de 12 ans et 6 mois d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire de régime sévère. Il avait été arrêté en 2021, a ajouté Interfax, sans donner plus d'informations sur lui.