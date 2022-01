Un roman culte à redécouvrir : "Frankenstein ou Le Prométhée moderne" de Mary Shelley

Marcel Leroy nous fait découvrir ou redécouvrir "Frankenstein ou Le Prométhée moderne" de Mary Shelley.

Shelley a 19 ans quand elle écrit ce roman. A l’origine, il s’agit d’un pari et d’une histoire insensée. Façonner un être à partir de fragments de cadavres. Frankenstein deviendra l’archétype du monstre et un héros éternel comme Dracula.

« C’est alors qu’à la lueur blafarde et jaunâtre de la lune qui se frayait un chemin au travers des volets, je vis cet être vil – le misérable monstre que j’avais créé. Il soulevait le rideau du lit et avait les yeux – si l’on peut les appeler ainsi – fixés sur moi. Ses mâchoires s’ouvrirent et il bredouilla quelques sons inarticulés, tandis qu’un rictus ridait ses joues.

Peut-être dit-il quelque chose, mais je ne l’entendis pas. Il tendit une main comme pour me retenir, mais je m’échappai et descendis précipitamment les escaliers. Je me réfugiai dans la cour de la maison que j’habitais ; j’y demeurai le reste de la nuit, marchant de long en large dans un état d’agitation extrême, écoutant attentivement, percevant et redoutant le moindre son, comme s’il devait annoncer l’approche de ce cadavre démoniaque auquel j’avais si malheureusement donné la vie. »

C’est un texte inclassable. Une histoire mythique qui a généré 100 films, une comédie musicale et une foule d’autres adaptations.

C’est un récit de voyage et un roman qui nous parle toujours. Il fait écho à la tolérance par rapport à ceux qui sont différents. Un récit qui trouve une part de réalité quand on se rappelle qu’un homme, à Baltimore, a reçu un cœur de singe…