Un robot chef d’orchestre dirigera l’Orchestre national de Corée

Ce vendredi 30 juin, à Séoul, l’Orchestre national de Corée sera placé sous la direction d’un chef – ou d’une cheffe – d’orchestre quelque peu particulier. En effet, ce n’est pas un humain mais un robot qui dirigera le concert de musique traditionnelle, une première en Corée du Sud.

L’intelligence artificielle dans le monde de la musique classique… Vaste débat qui ne cesse d’être alimenté et actualisé par les nombreuses expériences effectuées dans le domaine : achèvement des dixièmes symphonies de Mahler et de Beethoven par un algorithme, composition de partitions entières, piano connecté capable de reproduire le jeu pianistique de Glenn Gould, traduction des mouvements d’un danseur en musique, les exemples ne manquent pas.

Et ce vendredi 30 juin, une nouvelle expérience fera se rencontrer l’intelligence artificielle et la musique classique, puisque c’est un robot humanoïde, répondant au doux nom de "EveR 6" – qui dirigera le concert de l’Orchestre national de Corée. Un concert organisé en collaboration avec l’Institut coréen de technologie industrielle, qui a développé ce robot. Des images des répétitions du concert nous plongent dans une scène digne d’un film d’anticipation : posté devant l’orchestre, EveR6 agite ses bras pour indiquer rythme et tempo aux musiciens.

Cette nouvelle incursion de l’intelligence artificielle dans le processus artistique pose une nouvelle fois la question de la place des robots et de l’IA dans l’art : un robot peut-il remplacer un chef d’orchestre ? La question n’est pas neuve et nous avons déjà vu des expériences similaires, en 2020 aux Emirats arabes unis, par exemple, ou encore le petit robot japonais Asimo en 2008 et le robot suisse "Yumi" en 2017. Même si l’on peut saluer la prouesse technologique, la direction de l’orchestre étant amputée de la dimension et de la sensibilité humaines, le concert reste plus une expérience qu’un véritable concert.

Un robot n’est pas capable d’intégrer ses notions, intrinsèquement humaines, de sensibilité musicale. D’ailleurs, comme le souligne le chef d’orchestre Soo-yeoul Choi, la principale faiblesse d’EveR6 est son incapacité à écouter l’orchestre et réagir en conséquence. Il ne fait qu’exécuter les gestes qu’il a intégrés pour diriger la partition.