Un robot bat un humain au ping-pong ? La vidéo aux 45 millions de vues est un fake

Pourtant, ce genre de vidéo est devenu de plus en plus simple à réaliser avec des logiciels et des machines de plus en plus performantes, notamment dans le remplacement d’objets ou la suppression d’éléments dans les images, comme le décor.

Vincent Gustin, coordinateur des workflows multimédias à la RTBF explique le processus : "Dans le cas présent, la personne qui a réalisé le montage vidéo a probablement identifié le pongiste chinois sur l’image à l’aide de points de référence, comme pour en recréer le squelette. Ensuite il a récupéré un modèle de robot en 3D, comme celui-ci, et le logiciel a remplacé les pixels du pongiste par celui du modèle de robot en 3D."

"Cela demande du travail mais c’est de plus en plus accessible. Avec les avancées technologiques il va devenir de plus en plus difficile de différencier les images réelles des images générées par des intelligences artificielles. C’est déjà le cas pour les images fixes et cela devient de plus en plus vrai pour les images animées comme dans cette vidéo."

Par ailleurs, Vincent Gustin indique également que les robots développés à ce stade ne sont pas encore capables d’agir de façon aussi performante dans la réalité que le robot présenté dans la vidéo virale.