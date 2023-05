Un risque accru de crise cardiaque chez les jeunes adultes souffrant de troubles mentaux.

Publiés dans la revue European Journal of Preventive Cardiology, ces travaux se sont plus précisément basés sur les données de la caisse nationale d'assurance santé coréenne et sur plus de 6,5 millions de personnes âgées de 20 à 39 ans ayant réalisé un examen de santé entre 2009 et 2012 et n'ayant aucun antécédent d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Les chercheurs précisent que l'âge moyen des participants était de 31 ans, que plus de la moitié d'entre eux avaient 30 ans et plus et qu'un participant à l'étude sur huit souffrait d'une maladie mentale, plus particulièrement de dépression, d'anxiété et d'insomnie.

Les scientifiques ont dans un premier temps déterminé les troubles de la santé mentale dont souffraient une partie des participants puis se sont intéressés à une potentielle association entre les troubles mentaux observés chez les adultes âgés de 20 à 39 ans et le risque de développer un infarctus du myocarde et/ou un accident vasculaire cérébral ischémique après ajustement de certains facteurs comme l'âge, le tabagisme, la consommation d'alcool, le diabète, l'hypertension artérielle ou encore l'activité physique. Pour ce faire, ils ont suivi les participants jusqu'en décembre 2018, dénombrant à l'issue de leurs travaux 16.133 infarctus du myocarde et 10.509 accidents vasculaires cérébraux.