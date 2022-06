"Un rêve qui se réalise" : Maxime Depuydt euphorique après l’entame parfaite des Belges au Mondial de basket 3x3

Que demander de plus ? Parmi les favoris de leur poule, a fortiori à domicile devant leurs supporters, les 3x3 Lions ont parfaitement négocié leur entrée en matière en Coupe du monde.

Sans (trop) trembler, ils ont en effet pris la mesure des deux équipes a priori les moins fortes du groupe, d’abord en dominant la Slovénie (16-21) puis en venant à bout de l’Egypte en fin de soirée (21-12).

Un 2/2 parfait qui augure que du positif pour la suite et qui satisfait évidemment les joueurs belges. Novice dans l’équipe et absent aux Jeux de Tokyo, Maxime Depuydt savourait cette entrée en matière, au micro de Lancelot Meulewaeter : "Une journée assez incroyable. C’est un rêve pour moi de pouvoir disputer une grande compétition avec l’équipe nationale. Un peu de stress au début, lors du premier match, où je découvrais vraiment toutes les sensations. Mais je savais qu’après j’allais trouver mes marques et évoluer à mon niveau."

Invité surprise appelé à soulager Thibaut Vervoort au scoring, Depuydt a effectivement mis un match à trouver ses marques, à monter en régime, avant de délivrer une superbe partition face à l’Egypte : "Je connais mon rôle. Je savais que le premier match allait être un peu tendu mais j’ai confiance en mes capacités pour aller scorer. C’est vraiment le début de tournoi idéal. On n’avait pas droit à l’erreur et on a tenu notre rang."