Un rêve pacifiste aux origines de l’Internet : le "Mundaneum" d’Henri La Fontaine et Paul Otlet.

Otlet est également Bruxellois. Juriste, militant socialiste et pacifiste, il sera aussi bibliographe. Avec La Fontaine, il ne manque donc pas de points communs. Ensemble, ils créent l’Office international de bibliographie (OIB), auquel participera Léonie ; ils inventent aussi la classification décimale universelle (CDU). Ces deux disciplines constitueront le moteur du futur Mundaneum, car les deux hommes rêvent d’un monde où le savoir sera mis à la disposition de tous, permettant ainsi aux hommes de mieux se connaître afin de ne plus se craindre et donc, de vivre en paix…

L’aventure débute en 1895, par la mise au point de l’OIB qui établi le répertoire bibliographique universel (RBU). Le but est d’y rassembler les notices de tous les livres publiés à travers le monde, tous sujets et époques confondus ! Le système permettra de répertorier tous les " faits " et " écrits " de ce qu’ils appelleront la Bibliographica sociologica. Dès 1895, pas moins de 400.000 notices ont déjà vu le jour.

Entretemps, au sein de l’OIB, Léonie a fondé l’Office central de documentation féminine, en s’assurant d’un partenariat entre différentes sociétés ayant pour principal centre d’intérêt les droits de la femme. En 1910, La Fontaine et Otlet vont s’associer avec Robert Goldschmidt pour mettre au point le Bibliophoto, une véritable bibliothèque constituée de microfiches, portable et donc précurseur de l’Internet !