Le retraité italien affirme avoir averti à plusieurs reprises les autorités locales de la présence de ce nid-de-poule. Le sous-secrétaire au ministère de la Culture, Vittorio Sgarbi, s’est joint au débat en indiquant : "En plus du code de la route, il y a le bon sens et ce bon sens aurait dû inciter la police locale à remercier ce monsieur."

Comme l'indiquent nos confrères italiens du Corriere della Sera : en plus d’infliger une amende au réparateur d’un jour, les autorités vont plus loin … et lui demandent maintenant de remettre le nid-de-poule dans son état d’origine. Ne manquant pas d’humour, Corriere della Sera ajoute : "Il prossimo passo sarà proclamarla patrimonio dell’Unesco." ("La prochaine étape consistera à le déclarer patrimoine de l'Unesco.")