Un retour dans notre patrimoine médiéval.

À Bouvignes-sur-Meuse, une magnifique demeure, bâtie au 16e siècle, dans un style renaissance hollandaise à ornements baroques, porte le joli nom de " maison espagnole ". Depuis quelques années, elle abrite la maison du patrimoine médiéval mosan. Cette bâtisse a été restaurée au fil des siècles, elle constitue aujourd’hui l’un des charmes de la région de Dinant.

La Maison du patrimoine médiéval mosan vous invite à visiter ses expositions permanentes et temporaires et à participer aux diverses animations qu'elle organise pour un coût de 6€ par adulte et seulement 3€ par enfant.